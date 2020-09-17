На Днепропетровщине чиновник угодил за решетку из-за махинаций со школьным питанием

Алина Рашевская Жизнь города 15:30, 17.09.2020 Обновлено: 15:34, 17.09.2020

На Днепропетровщине суд вынес приговор бывшему начальнику отдела образования, культуры, молодежи и спорта районной государственной администрации, который погорел на крупной взятке.

Экс-чиновник получил 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в январе 2019 года начальник требовал от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 18 тысяч гривен. За эту сумму он согласился заключить с ним договор о предоставлении услуг питания для сельской школы.

Чиновник был задержан правоохранителями во время передачи денег. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НАБУ задержало на взятке помощника "слуги народа" Юрченко.

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