На Днепропетровщине бывший боевик "ДНР" сдался СБУ

В Днепропетровской области екс-боевик так называемой ДНР добровольно сдался Службе безопасности Украины в ходе программы "Тебя ждут дома".

Еще один бывший приверженец "русского мира" смог вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области.

Житель Донецка присоединился к "народной милиции" террористической организации "ДНР" в самом начале российской агрессии. Сделал он это из-за необходимости содержать свою семью.

Спустя полгода службы дончанин понял, что действия оккупантов не имеют перспектив и при этом незаконны. После этого он выехал с неподконтрольной территории на Днепропетровщину. Проживая здесь, мужчина тщательно скрывал свое прошлое из-за страха ответственности перед законом и постоянно менял работу.

Узнав о программе "Тебя ждут дома", бывший "правоохранитель" добровольно сдался СБУ. Проверка доказала, что, находясь на службе в "ДНР", мужчина не совершал тяжких правонарушений. Учитывая эти обстоятельства, суд освободил его от уголовной ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге полицейский и депутат "выбивали" из людей несуществующие долги. Вымогателей поймали с поличным.