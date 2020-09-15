На Днепропетровщине без вести пропали двое школьников. Фото

Алина Рашевская Жизнь города 17:10, 15.09.2020

В городе Каменское Днепропетровской области полиция разыскивает двух пропавших школьников.

13-летний Сергей Демидов и 11-летний Богдан Таран не вернулись домой после занятий 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Богдан Таранов:

Приметы: на вид 11-12 лет, среднего телосложения, темные короткие волосы, длинные волосы до бровей.

Был одет: рубашка темно-синего цвета с коротким рукавом, джинсы синего цвета, черные мокасины. При себе имел рюкзак красного цвета.

В Каменском без вести пропали двое школьников.
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Сергей Демидов:

Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, темные волосы.

Был одет: футболка с длинным рукавом голубого цвета с надписью белого цвета впереди, джинсы синего цвета, кроссовки. При себе имел темный рюкзак.

Мальчики не вернулись после домой после занятий 14 сентября.
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении ребят, сообщайте в полицию по телефонам: "102", (096) 586 94 41, (068) 479 67 67.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские задержали братьев, совершивших двойное убийство в Никополе.

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