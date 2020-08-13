На Днепропетровщине без вести пропал 17-летний парень. Фото и приметы

На Днепропетровщине без вести пропал 17-летний парень. Коллаж

В Днепропетровской области полиция разыскивает 17-летнего Луку Татаринова из Новомосковска.

Парень ушел из реабилитационного центра в неизвестном направлении 7 августа. С тех пор его местоположение неизвестно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Приметы: на вид примерно 17-18 лет, рост — 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, подстриженные под "бокс", светлые глаза.

Был одет: футболка, шорты, кроссовки с серыми вставками или черные резиновые тапки.

На Днепропетровщине без вести пропал 17-летний парень Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Луки, позвонить по телефонам 102 или (096) 739-54-67, (099)-298-85-36.

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