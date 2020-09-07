На Днепропетровщине бесследно пропала мать двоих детей. Фото

В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 33-летнюю Ольгу Антонюк.

Женщина проживает в селе Терновка. Неделю назад она ушла из дома в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь с близкими, сообщает "Днепр оперативный".

Известно, что у пропавшей есть двое несовершеннолетних детей. Девичья фамилия женщины – Мягких.

На Днепропетровщине бесследно пропала Ольга Антонюк. Днепр оперативный

Она ушла из дома неделю назад. Днепр оперативный

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего без вести студента.