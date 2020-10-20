На Днепропетровщине банда годами держала людей в трудовом рабстве

В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которая удерживала людей в трудовом рабстве.

Шестеро жителей города Апостолово в течение 2019-2020 годов вербовала людей с уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату.

Заробитчане тяжело трудились на полях в Апостоловском районе, проживали в бараках, не имели возможности свободно покинуть место работы и зарабатывали копейки.

Так, в рамках расследования по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства – почти 300 тыс. грн, 650 литров спирта, более тысячи пачек сигарет, "черновые" записи и компьютерную технику.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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