На Днепропетровщине автомобиль сбил насмерть мужчину без ног: фото 18+

В субботу, 1 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области в автомобиль сбил пешехода с инвалидностью.

Потерпевший скончался до приезда "скорой". Об этом сообщил Первый Городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель на Mercedes двигался со стороны 95-го квартала, проехал свадебный перекрёсток и перед переходом на улице Марийской насмерть сбил мужчину.

Как выяснилось, у погибшего не было обеих ног и пальцев на руках. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Автомобиль сбил насмерть мужчину без ног Первый Городской

Автомобиль сбил насмерть мужчину без ног Первый Городской

Автомобиль сбил насмерть мужчину без ног Первый Городской

Автомобиль сбил насмерть мужчину без ног Первый Городской

На месте работали патрульные и следователь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина застрелился в собственной квартире. При покойном обнаружили зарегистрированное ружье, из которого он вероятно застрелился.

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