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На Днепр надвигается гроза

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Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует сложные погодные условия в Днепре в четверг, 25 июля.

Объявлено штормовое предупреждение, пишет на своей странице Facebook председатель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

В Днепре ожидается гроза

В Днепре ожидается гроза

Пресс-служба Украинского гидрометцентра

По его словам, в ближайший час с сохранением до конца дня в Днепре и по территории Днепропетровской области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра на весь день отключат воду.

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Украина Днепр
Теги
Днепр погода Укргидрометцентр
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