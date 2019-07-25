На Днепр надвигается гроза

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует сложные погодные условия в Днепре в четверг, 25 июля.

Объявлено штормовое предупреждение, пишет на своей странице Facebook председатель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

В Днепре ожидается гроза Пресс-служба Украинского гидрометцентра

По его словам, в ближайший час с сохранением до конца дня в Днепре и по территории Днепропетровской области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с.

Уровень опасности 1 - желтый.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра на весь день отключат воду.

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