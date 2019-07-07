На Днепр надвигается буря: штормовое предупреждение

В Днепре и области объявили штормовое предупреждение.

Ухудшение погодных условий ожидается с 7 по 10 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как отметили, в регионе сохранится высокий уровень пожароопасности, а скорость ветра достигнет 20 м/с.

Штормовое предупреждение Свідок.info

7 июля ожидается переменная облачность. Скорость юго-западного ветра - от 5 до 10 м/с. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов, а днем - 24-29 градусов. В городе температура воздуха составит 14-16 градусов ночью, 26-28 градусов днем. День пройдет без осадков.

8 июля будет облачно. Ночью и днем пройдет мелкий дождь с вероятной грозой. Скорость ветра - от 7 до 12 м/с, местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха - 12-17 градусов, а днем - от 21 до 26 градусов.

9 июля ночью ожидается небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра - 5-10 м/с. Ночью температура воздуха - 11-16 градусов, а днем - 21-26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре прошел мощный ураган.

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