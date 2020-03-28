На Днепопетровщину эвакуировали 500 человек, приехавших из-за границы: проверяют на коронавирус

В пятницу, 27 марта, в Борисполь прибыла большая группа жителей Днепропетровской области. Все они были за рубежом.

Эвакуированные 65 человек (жители Днепропетровской области и 4 жителя Запорожской области) на данный момент проходят медицинский осмотр в Царичанской центральной районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Еще 317 человек прошли через инфекционный пост на въезде в область со стороны Кобеляк (Полтавская область). Около 100 человек – со стороны Кривого Рога.

Всего вчера в Днепропетровской области въехало около 500 человек, которые прибыли из Пакистана, Индии, США, Израиля, Франции, Польши и ряда других стран.

Всем прибывшим проведен медицинский осмотр, скрининг температуры, проведены необходимые процедуры. Каждый человек проинструктирован, отправлен на двухнедельную самоизоляцию, и передан под контроль органов местного самоуправления по месту жительства.

На Днепропетровщину прибыли 500 человек, приехавших из-за рубежа Пресс-служба Днепропетровского областного совета

На Днепропетровщину прибыли 500 человек, приехавших из-за рубежа Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепр эвакуируют десятки украинцев с подозрением на коронавирус.

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