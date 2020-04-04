На Днепопетровщине развернули обсервационный палаточный городок. Видео

В пятницу, 3 апреля, в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев.

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Работы организованы как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей. В лагере могут разместиться около 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конаца страницы).

В течение двух дней спасатели обустроили лагерь с 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены две палатки для пребывания медицинского персонала.

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

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