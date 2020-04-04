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4 апреля • обновлено в 11:18
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Игорь Кравченко

На Днепопетровщине развернули обсервационный палаточный городок. Видео

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В пятницу, 3 апреля, в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев.

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Работы организованы как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей. В лагере могут разместиться около 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конаца страницы).

В течение двух дней спасатели обустроили лагерь с 65 палаток, приспособленных для проживания людей, а также хозяйственную часть, зону санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены. Также на территории городка расположены две палатки для пребывания медицинского персонала.

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок

На выезде из Днепропетровской области развернули палаточный городок

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Служба спасения также разместила на территории лагеря специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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