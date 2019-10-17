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17 октября • обновлено в 11:44
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На аэропорт в Днепре выделят миллиард гривен – Филатов

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Бюджетный комитет Верховной Рады внёс отдельной строкой 1 миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре в 2020 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов. Он напомнил, что аэропорт – персональное обещание днепрянам от новой власти.

"Будем очень надеяться, что правительство и все остальные ответственные товарищи, которые бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут, что аэропорт в Днепре - это уже персональное обещание моим землякам уже новой власти", - написал Филатов.

Из бюджета выделят 1 миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре

Из бюджета выделят 1 миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре

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Он посоветовал новому правительству не "уподобляться предыдущим начальникам, которые только кормили обещаниями".

"За аэропорт в Днепре я испортил отношения с многими сильными мира сего, поэтому, если обманете, то разругаюсь и с вами", - отметил Филатов.

Он также поблагодарил депутатам-мажоритарщикам из Днепра, которые не спускают тему аэропорта в Днепре на тормозах. А также напомнил им проконтролировать, чтобы Верховная Рада за это проголосовала.

"А то в здании под куполом чудеса могут случаться каждый день", - добавил Филатов.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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