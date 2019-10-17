На аэропорт в Днепре выделят миллиард гривен – Филатов

Бюджетный комитет Верховной Рады внёс отдельной строкой 1 миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре в 2020 году.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов. Он напомнил, что аэропорт – персональное обещание днепрянам от новой власти.

"Будем очень надеяться, что правительство и все остальные ответственные товарищи, которые бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут, что аэропорт в Днепре - это уже персональное обещание моим землякам уже новой власти", - написал Филатов.

Из бюджета выделят 1 миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре

Он посоветовал новому правительству не "уподобляться предыдущим начальникам, которые только кормили обещаниями".

"За аэропорт в Днепре я испортил отношения с многими сильными мира сего, поэтому, если обманете, то разругаюсь и с вами", - отметил Филатов.

Он также поблагодарил депутатам-мажоритарщикам из Днепра, которые не спускают тему аэропорта в Днепре на тормозах. А также напомнил им проконтролировать, чтобы Верховная Рада за это проголосовала.

"А то в здании под куполом чудеса могут случаться каждый день", - добавил Филатов.

Как писал OBOZREVATEL:

30 мая 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал реконструкцию аэропорта в Днепре вместо строительства нового в Соленом.

Мэр Днепра Борис Филатов на своем аккаунте в Facebook сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан, связанных с отсутствием нормального воздушного сообщения в Днепре и занимается их решением.

По мнению экспертов Airport Consulting Vienna, проект реконструкции Международного аэропорта "Днепр" может быть реализован за 2 года.

Член постоянной комиссии Днепровского городского совета строительства и архитектуры Александр Сирота заявил, что изменений по строительству аэропорта пока нет

Депутаты из Днепра выступили против того, что Кабинет министров Украины не выделил в бюджете на 2020 год средств на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

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