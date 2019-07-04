Мужчину с инсультом везли 8 часов! Фото "убитой" украинской дороги возмутили сеть

Из-за состояния дороги Николаев – Кривой Рог "скорая" восемь часов везла мужчину с инсультом.
Кроме того, жители Николаевской области ждут машину скорой помощи не менее двух часов. Об этом рассказала народный депутат комитета по вопросам здравоохранения от фракции “Самопоміч” Ирина Сысоенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Дорога из Николаева в Кривой Рог, сюда Владимир Гройсман не доехал! Такое положение дороги не нуждается в комментариях, и так длиной 250 км. На прошлой неделе мужчину с инсультом, с Владимировки, скорая помощь везла в больницу 8 часов", - возмутилась Сысоенко.
Состояние дороги возмутило сеть
Facebook Iryna Sysoenko
Как рассказала Сысоенко, все это из-за состояния трассы Н-11, которая нуждается в ремонте.
Она также показала фото участка трассы. На нем видны ямы по колено и вовсе отсутствие дорожного покрытия.
Местами на трассе нет дорожного покрытия
Facebook Iryna Sysoenko
Пользователи Facebook бурно отреагировали на фотографии разбитой дороги:
"Он наверное себе подумал: зачем кому-то из Николаева ехать в Кривой Рог?",
"Дороги - кошмар. Только говорильня",
"Такие дороги почти по всей нашей области, Ирина!", - возмутились пользователи.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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