Мрачный вторник: прогноз погоды в Днепре на 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, в Днепре будет пасмурная погода. По прогнозу синоптиков, на протяжении всего дня температура воздуха не опустится ниже отметки нуля.
Осадков в Днепре не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.
Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +4 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 2 градусов.
Скриншот
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Днепре
news.yandex.ru
Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на понедельник, 9 декабря, вандалы вырвали около 10 урн на центральном проспекте Днепра.
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