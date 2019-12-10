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10 декабря • обновлено в 06:12
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Карина Бондаренко

Мрачный вторник: прогноз погоды в Днепре на 10 декабря

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Во вторник, 10 декабря, в Днепре будет пасмурная погода. По прогнозу синоптиков, на протяжении всего дня температура воздуха не опустится ниже отметки нуля.

Осадков в Днепре не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

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Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +4 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 2 градусов.

Скриншот

Скриншот

sinoptik.ua

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

news.yandex.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на понедельник, 9 декабря, вандалы вырвали около 10 урн на центральном проспекте Днепра.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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