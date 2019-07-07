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Можно спать спокойно: в Днепре "накрыли" надоедливый ночной клуб

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В ночном клубе Днепра конфисковали оборудование за шум по ночам.

"Крыша" - популярный ночной клуб в городе, на который горожане часто жаловались из-за шума по ночам, сообщил мэр Борис Филатов на странице в Facebook.

"Помните, я намедни просил жаловаться тут на уродов, которые не дают людям по ночам спать? Конечно, хотелось бы всё быстро, сразу и лучше уже вчера, но есть юридическая процедура фиксации нарушения режима тишины. Мы обязаны оформить как минимум два админпротокола о нарушениях, а это достаточно муторная работа. Короче, только что конфисковали в баре "Крыша" музончик. Именно на эту шушарню больше всего жаловались люди. Не поможет "Крыше" никакая "крыша", если уже я в них вцепился", – написал Филатов.

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Городской голова отметил, что не даст жизни предпринимателям:

"Уважаемые предприниматели ( и неуважаемые тоже ), не будите лихо пока оно тихо. Дайте людям спать. Иначе я не дам вам жизни", – добавил мэр.

Ночной клуб "Крыша"

Ночной клуб "Крыша"

Facebook Бориса Филатова

Ночной клуб "Крыша"

Ночной клуб "Крыша"

Facebook Бориса Филатова

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов пообещал решить проблему эксцентричной пользовательницы Instagram.

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Персона
Борис Филатов
Место
УкраинаДнепр
Тег
Днепр
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