Можно спать спокойно: в Днепре "накрыли" надоедливый ночной клуб

В ночном клубе Днепра конфисковали оборудование за шум по ночам.

"Крыша" - популярный ночной клуб в городе, на который горожане часто жаловались из-за шума по ночам, сообщил мэр Борис Филатов на странице в Facebook.

"Помните, я намедни просил жаловаться тут на уродов, которые не дают людям по ночам спать? Конечно, хотелось бы всё быстро, сразу и лучше уже вчера, но есть юридическая процедура фиксации нарушения режима тишины. Мы обязаны оформить как минимум два админпротокола о нарушениях, а это достаточно муторная работа. Короче, только что конфисковали в баре "Крыша" музончик. Именно на эту шушарню больше всего жаловались люди. Не поможет "Крыше" никакая "крыша", если уже я в них вцепился", – написал Филатов.

Городской голова отметил, что не даст жизни предпринимателям:

"Уважаемые предприниматели ( и неуважаемые тоже ), не будите лихо пока оно тихо. Дайте людям спать. Иначе я не дам вам жизни", – добавил мэр.

Ночной клуб "Крыша" Facebook Бориса Филатова

Ночной клуб "Крыша" Facebook Бориса Филатова

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов пообещал решить проблему эксцентричной пользовательницы Instagram.

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