Главная Новости
30 октября • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Мороз и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 31 октября

153 Читать материал на украинском

В четверг, 31 октября, синоптики прогнозируют ветреную погоду на территории Днепропетровской области.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.

Новости
Устроил ДТП и скрылся: в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. Фото

Температура ночью будет около -1...-3 градусов, а днем – поднимется до +4...+6.

Прогноз погоды в Днепре на 31 октября

Прогноз погоды в Днепре на 31 октября

24 Канал

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в течение недели, с 30 октября и до 1 ноября, будет холодная и пасмурная погода. По ночам температура может достигнуть отметки ниже нуля.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel