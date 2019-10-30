Мороз и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 31 октября

В четверг, 31 октября, синоптики прогнозируют ветреную погоду на территории Днепропетровской области.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.

Температура ночью будет около -1...-3 градусов, а днем – поднимется до +4...+6.

Прогноз погоды в Днепре на 31 октября 24 Канал

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в течение недели, с 30 октября и до 1 ноября, будет холодная и пасмурная погода. По ночам температура может достигнуть отметки ниже нуля.

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