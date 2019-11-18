Мороз и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В Днепре в понедельник, 18 ноября, ожидается похолодание.

Так, в городе и на территории области будет туманно, видимость 300-500 м, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре Факти

Понедельник, 18 ноября, пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, а днем - +6...+11 градусов тепла.

По городу температура воздуха опустится до 0...+2 градусов, а днем поднимется до +5...+7 градусов тепла.

Отметим, что в связи с сильным туманом и ограниченной видимостью на дороге, скорость движения маршрутных автобусов упала на 10-15%. Учитывайте это при планировании своих поездок.

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с новой недели (с понедельника, 18 ноября), в Украине будет наблюдаться постепенное снижение температуры.

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