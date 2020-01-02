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2 января • обновлено в 08:54
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Карина Бондаренко

Мороз и солнце: синоптики дали прогноз погоды на 2 января в Днепре

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В четверг, 2 января, в Днепре будет стоять солнечная и морозная погода.

Однако синоптики отмечают, что к вечеру небо затянется облаками. Об этом сообщает Синоптик.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов по Цельсию. Из-за влажности и ветра температура будет ощущаться значительно ниже реальных показателей: от -4 до -7 градусов.

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Четверг в Днепре пройдет без снега и дождя.

Мороз и солнце: синоптики дали прогноз погоды на 2 января в Днепре

Как писал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине на Сочельник и Рождество порадует свежим морозным воздухом и минимальным количеством осадков.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, до конца текущей недели страну догонят дожди и мокрый снег, максимальное количество которых ожидается уже 4 и 5 января. А вот 6 января, в Сочельник и Рождество, осадки прекратятся.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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