Мороз и солнце: появился прогноз погоды в Днепре на 25 ноября

В Днепре в понедельник, 25 ноября, ожидается солнечная и морозная погода.

В городе и на территории области существенных осадков не прогнозируется, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Погода в Днепре ProGorodNN

В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов мороза, а днем – 0...+2 градусов тепла.

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Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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