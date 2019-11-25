Мороз и солнце: появился прогноз погоды в Днепре на 25 ноября

В Днепре в понедельник, 25 ноября, ожидается солнечная и морозная погода.
В городе и на территории области существенных осадков не прогнозируется, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Погода в Днепре
ProGorodNN
В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов мороза, а днем – 0...+2 градусов тепла.
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Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.
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