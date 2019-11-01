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1 ноября • обновлено в 14:27
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Мороз и солнце: появился прогноз погоды на выходные в Днепре

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В выходные, 2-3 ноября, в Днепре ожидается солнечная и морозная погода.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, осадки в эти дни не прогнозируются.

Так, 2 ноября в Днепре ожидается около +6... +8 градусов днем и до -2... -4 в ночное время.

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В воскресенье, 3 ноября, дневная температура подымется от +7 до +9, а ночью составит -1... +1.

Прогноз погоды на выходные в Днепре

Прогноз погоды на выходные в Днепре

Pixabay

Ранее OBOZREVATEL писал, что ноябрь в Украине не будет очень холодным, о чем сообщали народные синоптики, а средняя температура воздуха составит от 0 до 8 градусов тепла.

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Место
Украина Днепр
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