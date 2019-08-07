Мораторий на вырубку деревьев: заммэра Днепра раскрыл важные подробности

В Днепре на прошлой сессии городского совета депутаты приняли решение создать мораторий на удаление деревьев.

За 2019 год по состоянию на сегодняшний день от жителей города поступило более 2300 обращений относительно вырубки деревьев, сообщил корреспонденту OBOZREVATEL Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра.

Он подробно рассказал о моратории и каким образом это будет работать:

"Все решения по удалению деревьев будут приниматься с Департаментом по благоустройству инфраструктуры после того, как все деревья обследует экологическая инспекция. Затем принимается решение о вырубке, кронировании или удалении дерева", – рассказал Лысенко.

Удаление дерева Кременчуг.Тудей

Чиновник отметил, что также была принята 7-летняя программа по удалению всех пуховых тополей в Днепре:

"Мораторий не распространяется на пуховые тополя. На сегодняшний день в городе насчитывается около 10 тысяч таких деревьев", – добавил заммэра.

Михаил Лысенко

Он подчеркнул, что работы по удалению деревьев могут производится только в случае заключения экспертов, что это дерево действительно является аварийным.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского заявили, что мораторий на продажу земли отменят до конца 2019 года.

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