24 июля прошла 47 сессия VII созыва Днепровского городского совета.

Депутаты приняли много важных решений: мораторий на вырубку деревьев, кредит на 300 млн грн, а также обсудили борьбу с шумом по ночам, сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Депутаты горсовета Днепра

Вырубка деревьев запрещена!

В мэрии Днепра приняли полный мораторий на удаление и кронирование здоровых деревьев в городе. Соответствующую петицию подали днепряне, она набрала более тысячи голосов.

Депутаты городского совета поддержали и проголосовали за мораторий.

Депутаты голосуют за мораторий

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что пока не примут новый порядок вырубки деревьев, то исполком не даст разрешения на их удаление.

Теперь новые правила должен разработать департамент парков и рекреации.

Максим Музыка, директор департамента парков и рекреации, подчеркнул, что данный мораторий не касается аварийных и фаутных деревьев.

"Он распространяется на здоровые деревья, которые удаляют ради строительства", – добавил Музыка.

Максим Музыка

Бесплатное речное такси по Днепру

Как уже известно, с 25 июля в Днепре будет работать бесплатное речное такси на время перекрытия Нового моста.

Городской голова Борис Филатов отметил, что два катера будут ходить в стороны левого и правого берегов шесть дней в неделю с семи до восьми вечера.

Мэр добавил, что просто так кататься туда-сюда на речном транспорте не получится:

"Мы предусмотрели этот вариант. Будем пытаться каким-то образом отработать так, чтобы одних отвезли, а других посадили и вернулись обратно", – сказал Филатов.

Мэр Днепра Борис Филатов

Кредит на 300 миллионов

Днепровский городской совет взял кредит в банке в размере 300 миллионов гривень в связи с дефицитом средств в городском бюджете. Кредит заключают на 36 месяцев с "Укргазбанком".

Деньги пойдут на ремонты, стройки и реконструкции городских объектов.

В мэрии отметили, что также деньги потратят на реконструкцию улиц Короленко и Баррикадной, создание инклюзивного центра, капитальные ремонты и другие нужды.

Мэр Днепра Борис Филатов

Также в коммунальную собственность города перешли восемь квартир.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что договор о строительстве заключали еще в 2014 году:

“В 2014 году мы заключили договор с "Рубикон Монолит" о передаче в собственность города нескольких квартир. Но этого не произошло. Мы долго вели переговоры, спорили, и, наконец, восемь квартир передадут тем, кто больше всего нуждается в этом”, – подчеркнул Филатов.

Сессия горсовета Днепра

Теперь депутаты Днепровского городского совета ушли в отпуск и следующая сессия пройдет в сентябре.

Сессия горсовета Днепра

Сессия горсовета Днепра

Сессия горсовета Днепра

Сессия горсовета Днепра

Как сообщал OBOZREVATEL, коммунальщики Днепра смогут заходить в квартиры без согласия владельцев.

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