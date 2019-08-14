В Днепре появились загадочные фигуры расстрелянных людей: прохожие в недоумении

В сквере Героев в Днепре неизвестные установили металлические конструкции в виде фигур расстрелянных людей.

Какие-либо подписи рядом с ними отсутствуют, передает OBOZREVATEL.

Неизвестные установили в сквере фигуры расстрелянных людей

По словам прохожих, скульптуры появились сегодня, 14 августа.

"Когда мы пришли в 9 часов они уже стояли тут", - сообщила корреспонденту OBOZREVATEL работающая на территории сквера девушка.

О том, кто установил фигуры, ей неизвестно.

На вопрос о том, какой смысл несет инсталляция, опрошенные прохожие ответить не смогли.

"Не знаю, что они означают. Без понятия", - сказал один из горожан.

Силуэты "замерли" в привычных всем позах людей, занимающихся повседневными делами

Кто-то пьет кофе

Кто-то посвящает время музыке

Далеко не все прохожие обращают внимание на молчаливые фигуры

Горожане затрудняются ответить, какую мысль хотел донести автор скульптур

Если присмотреться, на фигурах видны отверстия от пуль

О том, кто автор и инициатор установки скульптур пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новомосковске Днепропетровской области неизвестные разбили мемориал, который возводили в память местному жителю Александру Митягину, который погиб на Донбассе. Поступок вандалов вызвал возмущение местных жителей.

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