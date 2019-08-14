В Днепре появились загадочные фигуры расстрелянных людей: прохожие в недоумении

В сквере Героев в Днепре неизвестные установили металлические конструкции в виде фигур расстрелянных людей.
Какие-либо подписи рядом с ними отсутствуют, передает OBOZREVATEL.
Неизвестные установили в сквере фигуры расстрелянных людей
По словам прохожих, скульптуры появились сегодня, 14 августа.
"Когда мы пришли в 9 часов они уже стояли тут", - сообщила корреспонденту OBOZREVATEL работающая на территории сквера девушка.
О том, кто установил фигуры, ей неизвестно.
На вопрос о том, какой смысл несет инсталляция, опрошенные прохожие ответить не смогли.
"Не знаю, что они означают. Без понятия", - сказал один из горожан.
Силуэты "замерли" в привычных всем позах людей, занимающихся повседневными делами
Кто-то пьет кофе
Кто-то посвящает время музыке
Далеко не все прохожие обращают внимание на молчаливые фигуры
Горожане затрудняются ответить, какую мысль хотел донести автор скульптур
Если присмотреться, на фигурах видны отверстия от пуль
О том, кто автор и инициатор установки скульптур пока неизвестно.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новомосковске Днепропетровской области неизвестные разбили мемориал, который возводили в память местному жителю Александру Митягину, который погиб на Донбассе. Поступок вандалов вызвал возмущение местных жителей.
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