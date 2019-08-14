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В Днепре появились загадочные фигуры расстрелянных людей: прохожие в недоумении

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В сквере Героев в Днепре неизвестные установили металлические конструкции в виде фигур расстрелянных людей.

Какие-либо подписи рядом с ними отсутствуют, передает OBOZREVATEL.

Неизвестные установили в сквере фигуры расстрелянных людей

Неизвестные установили в сквере фигуры расстрелянных людей

По словам прохожих, скульптуры появились сегодня, 14 августа.

"Когда мы пришли в 9 часов они уже стояли тут", - сообщила корреспонденту OBOZREVATEL работающая на территории сквера девушка.

О том, кто установил фигуры, ей неизвестно.

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На вопрос о том, какой смысл несет инсталляция, опрошенные прохожие ответить не смогли.

"Не знаю, что они означают. Без понятия", - сказал один из горожан.

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Кто-то пьет кофе

Кто-то пьет кофе

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Кто-то посвящает время музыке

Далеко не все прохожие обращают внимание на молчаливые фигуры

Далеко не все прохожие обращают внимание на молчаливые фигуры

Горожане затрудняются ответить, какую мысль хотел донести автор скульптур

Горожане затрудняются ответить, какую мысль хотел донести автор скульптур

Если присмотреться, на фигурах видны отверстия от пуль

Если присмотреться, на фигурах видны отверстия от пуль

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О том, кто автор и инициатор установки скульптур пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новомосковске Днепропетровской области неизвестные разбили мемориал, который возводили в память местному жителю Александру Митягину, который погиб на Донбассе. Поступок вандалов вызвал возмущение местных жителей.

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Место
Украина Днепр
Тег
город
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Как по мне это намёк на то как выглядит русский мир, личное мнение основанное на задержание тысяч мирных демонстрантов в Москве и их жестокое избиение полицией. Особенно понравилось видео где омоновец дал по печени и по лицу молодой девушке чтобы не брыкалась и силой потащил в автозак, всем адептам секты русского мира рекомендую ознакомиться.
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