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15 апреля • обновлено в 07:31
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Карина Бондаренко
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Мокрый снег и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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В среду, 15 апреля, в Днепре будет прохладная и пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью ожидается мокрый снег.

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов ночью, днем прогреет до +10...+12 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 15 апреля

Погода в Украине 15 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине в среду, 15 апреля, ожидаются холодная погода, сильный ветер и ночные заморозки.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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