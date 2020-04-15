Мокрый снег и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В среду, 15 апреля, в Днепре будет прохладная и пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью ожидается мокрый снег.

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов ночью, днем прогреет до +10...+12 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 15 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине в среду, 15 апреля, ожидаются холодная погода, сильный ветер и ночные заморозки.

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