Мокрый снег и легкий минус: появился прогноз погоды на 1 января в Днепре

В среду, 1 января, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Ночной дождь со снегом утром ослабнет и вскоре закончится. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 1 января в Днепре ria.ru

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -5 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 80-99%.

Ночью в Днепре ожидается непродолжительный дождь со снегом. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:29, закат ожидается в 15:57.

Прогноз погоды 1 января в Днепре Синоптик

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