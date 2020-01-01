Главная Новости
1 января • обновлено в 06:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

Мокрый снег и легкий минус: появился прогноз погоды на 1 января в Днепре

458
Читать материал на украинском

В среду, 1 января, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Ночной дождь со снегом утром ослабнет и вскоре закончится. Об этом сообщает Синоптик.

Появился прогноз погоды на 1 января в Днепре

Появился прогноз погоды на 1 января в Днепре

ria.ru

Новости
Как днепряне "разносят" супермаркеты перед праздником. Фото

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -5 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 80-99%.

Ночью в Днепре ожидается непродолжительный дождь со снегом. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:29, закат ожидается в 15:57.

Прогноз погоды 1 января в Днепре

Прогноз погоды 1 января в Днепре

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге случилось жуткое происшествие с мужчиной. Так, между двумя соседями произошел конфликт, и одному из них отрезали палец.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги