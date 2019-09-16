Модель разделась на Новом мосту в Днепре: появилось интригующее заявление девушки

Раздевшаяся на Новом мосту в Днепре модель Ася Микович не собирается останавливаться и рассказала о своих планах.

Девушка заявила, что посмотрит на ситуации, которые будут возникать в Украине, сообщают "Вести".

Ася Микович Instagram Аси Микович

"Все будет как прежде. Посмотрим, как эта история будет развиваться, какие еще ситуации в Украине будут возникать. Ведь проблема не только в Днепре, и не только с этим конкретным мостом. Вообще мосты и дороги в Украине в ужасном состоянии. Ремонтировать их - это долго и дорого", – рассказала модель.

Также она отметила два фактора, которые привлекают внимание общества:

"Сексуальность и обнаженность - это факторы, которые всегда привлекали и будут привлекать внимание общественности. Если это работает, почему нет?", – добавила Микович.

Как сообщал OBOZREVATEL, модель из Днепра, которая разделась на Новом мосту, интригует своими фото в соцсети.

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