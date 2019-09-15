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15 сентября • обновлено в 09:15
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Модель разделась на Новом мосту в Днепре: пикантное фото

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В Днепре девушка, которая обещала раздеться на Новом мосту, сдержала свое обещание.

Но выполнила его не полностью. Ася Микович опубликовала очень пикантное фото на странице в Instagram и сделала громкое заявление (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шрёдингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах", – написала модель.

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Ася Микович

Ася Микович

Гордон

Она отметила, что ждет результатов спора:

"А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждём результатов спора и наслаждаемся фото", – добавила Микович.

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Модель разделась на Новом мосту

Модель разделась на Новом мосту

Instagram Аси Микович

Как сообщал OBOZREVATEL, что 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

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Место
Украина Днепр
Тег
Новый мост в Днепре
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну на лицо она слабовата да и фигура хоть и хорошая но обычная таких миллионы, пропиариться решила на шарика)))))реклама двигатель торговли))))))
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