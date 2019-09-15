Модель разделась на Новом мосту в Днепре: пикантное фото

В Днепре девушка, которая обещала раздеться на Новом мосту, сдержала свое обещание.

Но выполнила его не полностью. Ася Микович опубликовала очень пикантное фото на странице в Instagram и сделала громкое заявление (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шрёдингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах", – написала модель.

Ася Микович Гордон

Она отметила, что ждет результатов спора:

"А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждём результатов спора и наслаждаемся фото", – добавила Микович.

Модель разделась на Новом мосту Instagram Аси Микович

Как сообщал OBOZREVATEL, что 12 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

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