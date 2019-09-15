Модель разделась на Новом мосту в Днепре: история дерзкого пари

Модель из Днепра Ася Микович разделась на Новом мосту, но не полностью.

Так, девушка ждет окончательных результатов пари мэра Бориса Филатова и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Ася Микович Instagram Аси Микович

"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шрёдингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах", – написала модель.

Она отметила, что ждет результатов спора и опубликовала горячее фото:

"А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждём результатов спора и наслаждаемся фото", – добавила Микович.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, модель разделась на Новом мосту в Днепре: опубликовано пикантное фото.

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