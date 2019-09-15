Модель разделась на Новом мосту в Днепре: история дерзкого пари

Модель из Днепра Ася Микович разделась на Новом мосту, но не полностью.
Так, девушка ждет окончательных результатов пари мэра Бориса Филатова и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Ася Микович
Instagram Аси Микович
"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шрёдингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах", – написала модель.
Она отметила, что ждет результатов спора и опубликовала горячее фото:
"А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждём результатов спора и наслаждаемся фото", – добавила Микович.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, модель разделась на Новом мосту в Днепре: опубликовано пикантное фото.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!