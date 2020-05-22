Миллионы гусениц "захватили" центральный парк в Днепре. Видео

В Днепре парк Богдана Хмельницкого заполонило аномальное количество гусениц.

Наиболее от пилильщика пострадали ясени, акации и дубы. Личинок настолько много, что при сильных порывах ветра они "дождем" опадают с деревьев, сообщает "9 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Центральный парк Днепра атаковали гусеницы Коллаж

На полное уничтожение листьев с 15-метрового дерева у гусениц уходит всего несколько часов. За пару месяцев вредители оставили без лиственного покрова десятки деревьев.

Как рассказал директор ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар, появление личинок в таком количестве – результат теплой и бесснежной зимы. Борьба с ними возможна лишь при помощи инсектицидов. Есть вероятность, что парк закроют на карантин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепропетровщину атаковали клещи. С начала года из-за их укусов пострадали более 1000 человек.

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