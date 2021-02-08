Международные эксперты признали Днепр заслуживающим внимания мира. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Жизнь города
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Международные эксперты признали Днепр заслуживающим внимания мира. Фото

Проект освещения бульвара искусств на улице Короленко стал победителем в ежегодном конкурсе светового дизайна LIT Awards – глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна.

Это – первое место среди городского освещения в мире и ныне единственная такая победа для Украины. Днепр получил ее среди конкурсантов из более чем сорока стран-участниц, сообщает пресс-служба мэра города Бориса Филатова.

Днепр получил награду за проект освещения бульвара искусств.

"Мы гордимся тем, что наша команда дизайнеров, проектувальникив, архитекторов получила первое место. Спасибо всем, кто задумывал и реализовывал этот проект", – прокомментировал получение престижного международного кубка мэр Днепра.

По словам Филатова, это лидерство, а также любовь горожан к улице Короленко является лучшим доказательством правильности принятия управленческих решений, которыми в свое время предусмотрели создание здесь пешеходного бульвара.

Мэр Днепра Борис Филатов.

Сейчас первенство уникальной днепровской улице присудили в категории "Landscape Lighting" (пейзажный освещения) - на уровне с, в частности, Музеем в Чандэ, мостом Хэбэй Янча в Пекине (Китай) и площадью Wessels в Осло (Норвегия).

Освещение улицы Короленко действительно уникальное – оно меняется в зависимости от времени года или праздничных дней. Функциональное и эстетическое – "живое" освещение и интерактивные инсталляции – именно это поразило независимых экспертов премии "LIT Awards", убежден представитель подрядной организации ООО "Експолайт" Николай каблук.

Награда LIT Awards.

"В мировом масштабе ценят уникальные вещи. Это – световой дизайн с глубоким пониманием архитектуры. Здесь очень важна синергия с авторами этого проекта, ведь архитектура очень интересная", – сказал он.

Днепряне разделяют мнение организаторов премии и гордятся достижением родного города. "У нас сказочная улица. Действительно. Здесь будто другой мир, завораживающий. Мы гордимся нашей улицей Короленко. Мы гордимся нашим Днепром. Пусть в мире знают!" – уверены супруги Тамара и Алексей.

УкраинаДнепрБорис Филатов