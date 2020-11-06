Между Харьковской и Днепропетровской областями засняли границу новой и "убитой" дороги. Видео

Жители Харьковской области показали разительную разницу между дорогами в их области и соседней Днепропетровской.

Соответствующее видео обнародовали на Telegram-канале "Харьков Life I События и новости". "Живем как в сказке? Дороги в Харьковской области и соседней, почувствуй разницу", – подписали короткий ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что дорога при выезде из Харьковщины идеально ровная и с разметкой. Однако сразу же за знаком "Днепропетровская область" на полотне видно выбоины, ямы и отсутствие хотя бы минимального ремонта.

Видео поделились и в других соцсетях, а пользователи устроили под ним бурное обсуждение по поводу увиденного.

Так, некоторые люди пишут, что аналогичная ситуация наблюдается и на границе Днепропетровщины с другими областями. В то же время кое-кто отмечает, что в Харьковской области дороги тоже далеко не везде в хорошем состоянии.

"Две различные вселенные", "Ни хр*на подобного, это одна дорога до Лозовой. Единственная сделанная, остальной район, как и у нас, в руинах", "Так выглядит и дорога из Запорожья, у них нормальная дорога. Как только добрались до Днепропетровской области – сразу писец", "Дорога кончилась", – делятся наблюдениями в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине шесть участков дорог будут построены за средства инвесторов. Среди них – дорога Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18).