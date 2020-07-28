Между Днепропетровской и Запорожской областями запустили паром: график и цены. Facebook/Никопольский речной порт

Во вторник, 28 июля, в Днепропетровской области заработал паром.

На судне все желающие смогут добраться из Запорожской области в Днепропетровскую и обратно. Об этом сообщили на Facebook-странице Никопольского речного порта.

Паром соединит два порта в Никополе и Каменке-Днепровской. Из Никополя он будет отправляться дважды в день – в 07:00 и 15:00, из Каменки-Днепровской – в 10:00 и 16:30.

Стоимость одной поездки на пароме для взрослых составит 84 гривны, для детей - 42 гривны. Также судно может перевозить и грузы: одна тонна обойдется в 162 гривны.

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