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Металлолом за полмиллиона: под Днепром избавились от памятника Ленину

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В Желтых Водах Днепропетровской области продали памятник советскому лидеру Владимиру Ленину как металлолом.

Его продавали на электронном аукционе. Участниками были четыре покупателя, но их данные не разглашаются, сообщает ТСН.

Начальная стоимость скульптуры составляла более 385 тысяч гривень, но продали ее за 500 тысяч гривень.

Памятник Ленину

Памятник Ленину

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По словам коммунального предприятия, где находится памятник Ленину, отметили, что скульптуру принудительно выставили на продажу за долги фирмы в уплате налогов.

В то же время в мэрии Желтых Вод хотят обжаловать решение о выставлении памятника на торги в суде. Там заявляют, что скульптура "не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность".

Памятник Ленину

Памятник Ленину

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Памятник Ленину

Памятник Ленину

ТСН

Памятник Ленину

Памятник Ленину

ТСН

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Персона
Владимир Ленин
Место
Украина Днепр
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