Мест в больнице нет, а зараженные свободно ходят по городу, – переболевшая COVID-19 днепрянка

В больнице для коронавирусных больных в Днепре почти нет мест, койки стоят в коридорах, а зараженные свободно передвигаются по городу.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала переболевшая COVID-19 днепрянка Юлия Кононенко. Девушка получила положительный ПЦР-тест 23 сентября.

По словам Кононенко, во время лечения ее не подключали к приложению "Дія", которое контролирует прохождение самоизоляции.

"Хочу сказать одно, пока я была на самоизоляции – это было чисто на моей ответственности. Меня не подключали к "Дія", меня не проверяли, вы не можете быть уверенным, что рядом с вами в транспорте сейчас сидит здоровый человек. Носите маски (только не с открытым носом) и берегите свое здоровье", – рассказала девушка.

Переболевшая коронавирусом днепрянка. Юлия Кононенко в Instagram

Она отметила, что лечения от коронавирусной болезни нет, больных лечат симптоматически. При этом, если состояние не ухудшается, в больницу инфицированного не кладут.

"А в больнице, я вам скажу, сейчас происходит полный треш... В больнице мест почти нет, койки поставили уже, на всякий случай, в коридоре", – написала Кононенко.

Положительный результат теста на коронавирус. Юлия Кононенко в Instagram

Переболевшая COVID-19 рассказала о ситуации с больницами в Днепре. Юлия Кононенко в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские правоохранители рассматривают возможность привлечения собак-нюхачей для выявления больных COVID-19.