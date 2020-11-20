Мэр Днепра записал видеообращение и поделился с горожанами своей мечтой

В преддверии второго тура выборов городского главы Днепра действующий мэр Борис Филатов опубликовал в социальных сетях свою видеоисповедь.

Ролик, доступный для просмотра на сайтах Youtube и Facebook, получил большой резонанс среди пользователей.

"Вместе мы прошли очень многое. Никому не удалось этот город растащить, развалить, разодрать на куски. Мы не позволили этого сделать", – рассказывает Борис Филатов.

По его словам, за пять лет под его управлением Днепр преобразился в лучшую сторону.

"Днепр впервые за много лет стал цельным, в него вдохнули жизнь. Появился объем для мыслей, для творчества, для действий. Город ежедневно меняется, преображается, город растет", – подчеркнул мэр Днепра.

Он акцентировал внимание на том, что развитие мегаполиса является не только его личной мечтой, но и ответом на чаяния всех горожан.

"Мы стоим на страже нашей большой мечты, ведь мечты нужно защищать", – сказал городской глава.

Напомним, что в октябре текущего года Днепр был назван лучшим городом по внедрению электронных сервисов программы "Безопасный город" (премия Kyiv smart city 2020). До этого Европейская ассоциация местной демократии ALDA признала Днепр самым успешным городом по развитию местного самоуправления в нашей стране. В августе украинский мегаполис вошел в ТОП-250 городов по индексу качества жизни международного ранжира Numbeo.