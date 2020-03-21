Медики провели сложную операцию военному, которого на вертолете доставили в Днепр

Вечером 20 марта в Днепр санавиация доставила двух бойцов из зоны ООС. Одного из них прооперировали в больнице имени Мечникова.

Военнослужащий попал под обстрел из РПГ 20 марта около 16:00, сообщает "Информатор".

Как рассказал нейрохирург больницы Мечникова Александра Марченко, боец получил черепно-мозговое ранение с входным отверстием.

"У него осколочное слепое диаметральное бигемисферное черепно-мозговое ранение с входным отверстием в правой лобной области. Геморрагические ушибы обеих лобных долей. Инородное тело (металлической плотности) в левой лобной доле. Субдуральная гематома в левой лобной области. Костные осколки в правой лобной доле. Пневмоцефалия (скопление воздуха внутри черепа). Переломы костей лобной пазухи, орбиты, скуловой кости", - сообщил врач.

Медики провели сложную операцию военному АиФ

На данный момент состояние военнослужащего тяжелое стабильное с позитивной динамикой. Также известно, что он уже пришел в сознание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аэропорт Днепра военным вертолетом эвакуировали двух раненых бойцов ВСУ. Один из защитников получил тяжелое осколочное ранение лицевого черепа, другой – госпитализирован с бытовой травмой в военный госпиталь.

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