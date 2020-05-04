Медик из Днепра шокировал украинцев зарплатой: 250 грн за дежурство

Фельдшер из Днепра Дмитрий Винниченко показал начисление зарплаты, по которому видно, что одно суточное дежурство медика оценивают в 250 гривен.

Соответствующий скриншот мужчина обнародовал на личной странице в Facebook, пожаловавшись на критическое состояние материального обеспечения медработников в Украине.

"Напишу о наболевшем! Работаю я фельдшером на одной из подстанций скорой помощи в городе Днепр (это моя основная работа). Также у меня есть дополнительная работа в областной детской клинической больнице, в отделении онкогематологии, где я работаю на 0,5 ставки. И вот такую з/п мне начислили за четыре суточных дежурства!" – возмутился фельдшер.

Зарплаты медиков в Украине Etcetera.media

"Получается, что дежурство в среднем у меня выходит 250 гривен. Это смешно! Многие скажут: "Не нравится?! Увольняйся!!!". Но я один из тех энтузиастов, которым нравится их работа, так как другого я ничего не умею! Вот вам и реформа! Зарплата стала меньше, чем в предыдущие месяцы", – пишет Винниченко.

Его рассказ шокировал многих украинцев, и они также выразили свое несогласие с тем, как низко ценится труд медиков в нашей стране.

"Вот это трындец", "Я, сторож в гаражном кооперативе, за смену зарабатываю больше!!! Люди, куда движется человечество? Почему, человек, спасающий человеческие жизни, получает такие жалкие гроши?" "Это за 96 часов работы... Т.е. 12 гривен в час", "Зато министры себе гребут", "Жуть, какая жуть!" – негодуют люди в комментариях под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к народу. Он дал понять, что ход второго этапа медреформы будет пересмотрен, поскольку под угрозой сокращения оказались 50 тысяч медиков.

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