Масштабное отключение света в Днепре: список адресов

В Днепре 9 августа отключат свет в четырех районах.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Регион

Электричества не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Динамо, 68 - 110, 77 - 123;

ул. Генерала Пушкина, 87, 125;

ул. Великолукская, 3 - 65/1, 4 - 76;

ул. Ярославского, 76 - 130, 79 - 129.

Индустриальный район:

ул. Нестора Махно, 48, 50, 50а, 54а.

Самарский район:

ул. Белокаменная, 1 - 23, 2 - 16;

ул. Дубининская, 1 - 31, 2;

ул. Дрогобычская, 1 - 109, 2 - 116;

ул. Рудниченко, 1 - 19, 6 - 94/1.

Новокодакский район:

ул. Марата, 4 - 6,

ул. Качалова, 5, 6;

ул. Тиверская, 1, 3, 4;

просп. Сергея Нигояна, 55, 57, 61а, 63, 67, 68;

ул. Бельгийская, 5а;

ул. Юношеская, 1, 4;

ул. Мичурина, 9;

ул. Вильямса, 95 0 145;

ул. Василия Стуса, 1 - 61, 2 - 60;

ул. Забайкальская, 1 - 93, 2 - 84;

ул. Толбухина;

ул. Фермерская, 2г.

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