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Масштабное отключение света в Днепре: список адресов

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В Днепре 9 августа отключат свет в четырех районах.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

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Электричества не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Динамо, 68 - 110, 77 - 123;

  • ул. Генерала Пушкина, 87, 125;

  • ул. Великолукская, 3 - 65/1, 4 - 76;

  • ул. Ярославского, 76 - 130, 79 - 129.

Индустриальный район:

  • ул. Нестора Махно, 48, 50, 50а, 54а.

Самарский район:

  • ул. Белокаменная, 1 - 23, 2 - 16;

  • ул. Дубининская, 1 - 31, 2;

  • ул. Дрогобычская, 1 - 109, 2 - 116;

  • ул. Рудниченко, 1 - 19, 6 - 94/1.

Новокодакский район:

  • ул. Марата, 4 - 6,

  • ул. Качалова, 5, 6;

  • ул. Тиверская, 1, 3, 4;

  • просп. Сергея Нигояна, 55, 57, 61а, 63, 67, 68;

  • ул. Бельгийская, 5а;

  • ул. Юношеская, 1, 4;

  • ул. Мичурина, 9;

  • ул. Вильямса, 95 0 145;

  • ул. Василия Стуса, 1 - 61, 2 - 60;

  • ул. Забайкальская, 1 - 93, 2 - 84;

  • ул. Толбухина;

  • ул. Фермерская, 2г.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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