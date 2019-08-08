Масштабное отключение света в Днепре: список адресов

В Днепре 9 августа отключат свет в четырех районах.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Регион
Электричества не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Динамо, 68 - 110, 77 - 123;
ул. Генерала Пушкина, 87, 125;
ул. Великолукская, 3 - 65/1, 4 - 76;
ул. Ярославского, 76 - 130, 79 - 129.
Индустриальный район:
ул. Нестора Махно, 48, 50, 50а, 54а.
Самарский район:
ул. Белокаменная, 1 - 23, 2 - 16;
ул. Дубининская, 1 - 31, 2;
ул. Дрогобычская, 1 - 109, 2 - 116;
ул. Рудниченко, 1 - 19, 6 - 94/1.
Новокодакский район:
ул. Марата, 4 - 6,
ул. Качалова, 5, 6;
ул. Тиверская, 1, 3, 4;
просп. Сергея Нигояна, 55, 57, 61а, 63, 67, 68;
ул. Бельгийская, 5а;
ул. Юношеская, 1, 4;
ул. Мичурина, 9;
ул. Вильямса, 95 0 145;
ул. Василия Стуса, 1 - 61, 2 - 60;
ул. Забайкальская, 1 - 93, 2 - 84;
ул. Толбухина;
ул. Фермерская, 2г.
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