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Масштабное отключение света на улицах Днепра: список адресов

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В Днепре 13 августа ожидается массовое отключение электричества в некоторых районах.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Тема Казань

Так, света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Каменская, 8-22, 11, 13, 19, 23-27;

  • ул. Коксовая, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

  • ул. Владимира Ивасюка, 40.

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Соборный район:

  • ул. Мандрыковская, 2-28, 3-41а, 45, 51;

  • Мандрыковский спуск, 4 — 8, 13;

  • 2-й Мандрыковский спуск, 1-5, 4-18;

  • Крестьянский спуск, 4, 16, 16а, 18;

  • Благодатный спуск, 1-7, 19, 31;

  • пер. Бахмутский, 11-13.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Донецкое шоссе, 31а;

  • ул. Ингульская, 58;

  • ул. Балхаская, 28;

  • ул. Передовая, 238.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре, 13 августа, с 10:00 до 16:00 не будет водоснабжения в некоторых домах.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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