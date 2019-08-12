Масштабное отключение света на улицах Днепра: список адресов

В Днепре 13 августа ожидается массовое отключение электричества в некоторых районах.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Тема Казань

Так, света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Каменская, 8-22, 11, 13, 19, 23-27;

ул. Коксовая, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

ул. Владимира Ивасюка, 40.

Соборный район:

ул. Мандрыковская, 2-28, 3-41а, 45, 51;

Мандрыковский спуск, 4 — 8, 13;

2-й Мандрыковский спуск, 1-5, 4-18;

Крестьянский спуск, 4, 16, 16а, 18;

Благодатный спуск, 1-7, 19, 31;

пер. Бахмутский, 11-13.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Донецкое шоссе, 31а;

ул. Ингульская, 58;

ул. Балхаская, 28;

ул. Передовая, 238.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре, 13 августа, с 10:00 до 16:00 не будет водоснабжения в некоторых домах.

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