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19 марта • обновлено в 16:32
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Карина Бондаренко

Магазины Днепра ограничили вход для покупателей. Фото и видео огромных очередей

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В продуктовых магазинах Днепра ограничили количество покупателей в торговом зале до 15 человек.

Такие объявления появились на супермаркетах "АТБ", в четверг, 19 марта. В результате возле магазинов образовались огромные очереди, пишут в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Меры безопасности на время карантина усилили для того, чтобы минимизировать вероятность заражения коронавирусом

Очереди в АТБ в Днепре

Очереди в АТБ в Днепре

Telegram "Х**вый Днепр"

Очереди в АТБ в Днепре

Очереди в АТБ в Днепре

Telegram "Х**вый Днепр"

Очереди в АТБ в Днепре

Очереди в АТБ в Днепре

Telegram "Х**вый Днепр"

Очереди в АТБ в Днепре

Очереди в АТБ в Днепре

Telegram "Х**вый Днепр"

Как писал OBOZREVATEL ранее, полицейские контролируют въезд и выезд всех видов транспорта на главных магистралях Днепропетровской области.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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