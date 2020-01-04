Любитель чужого: в Днепре задержали мужчину, который сливал бензин из машин. Фото

В пятницу, 3 января, в Днепре на улице Набережной Победы полицейские задержали мужчину с бутылками бензина в пакете.

Около 3:00 ночи на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил, что во дворе неизвестный ходит возле автомобилей и подозрительно себя ведет. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Когда патрульные приехали на место, заявитель сказал, что неизвестный ушел в соседний двор. Патрульные узнали его приметы и начали отрабатывать район.

Вскоре, подозрительного мужчину обнаружили, он шел с пакетом в руках. Увидев правоохранителей начал убегать, но патрульные догнали его.

В результате проверки у мужчины обнаружили пакет с бутылками с веществом, похожим на бензин. Неподалеку стоял ВАЗ с открытым бензобаком.

Мужчина воровал бензин Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Мужчина воровал бензин Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Мужчина воровал бензин Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Также мужчина имел при себе мобильный телефон. Проверив его, выяснилось, что днем ​​ранее он был похищен. На место вызвали следственно-оперативную группу Соборного района. Мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 48-летний мужчина сообщил о минировании главных вокзалов города. Его задержала полиция.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся