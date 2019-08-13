Лысенко предупредил о взрывах на центральном проспекте Днепра

В Днепре с 26 августа по 12 октября будут проводиться взрывные работы на стволе №13 новой линии метрополитена.

В целях безопасности движение транспорта на данном участке проспекта будет перекрыто. Работы с использованием взрывчатки будут проводить по адресу пр. Яворницкого, 66. Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

В Днепре будут проводиться взрывные работы

"В связи с проведением взрывных работ на стволе, согласно требованиям безопасности, сроком на 15 минут будет перекрыто автомобильное движение в оба направления, включая весь общественный транспорт. Проход пешеходов на данном участке будет возможен только по нечетной стороне проспекта", - отметил Лысенко.

Четкий график, даты и время перекрытия движения станут известны позже. Период перекрытия не будет превышать 15 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине вор жестоко расправился с женщиной. Злоумышленник незаконно проник в квартиру 81-летней женщины, избил старушку и украл деньги, после чего скрылся с места преступления.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся