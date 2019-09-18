Сообщения от ПриватБанка напугали днепрян: что случилось

Жители Днепра попали в "ловушку" ПриватБанка после масштабного сбоя в финучреждении, который на прошлой неделе охватил всю Украину.

Так, у девушки с карты сняли денежные средства. Об этом OBOZREVATEL сообщила сама пострадавшая.

"Ловушка" ПриватБанка

По словам Ирины (имя изменено по просьбе девушки), на ее телефон пришли уведомления о снятии денежных средств:

"Мне сообщили о том, что рано утром в одном из заведений с моей карты сняли 149 гривен. Также пришли уведомления о попытке снятия определенной суммы через банкомат. Я сразу же подумала, что это мошенники", – рассказала девушка.

Ирина быстро среагировала, заблокировала карту и обратилась в отделение банка:

"Я в растерянности прибежала к ним, а у них опять какой-то сбой. Как мне объяснил руководитель отдела, что это не мошенники. С 13 сентября по Украине произошел массовый сбой в ПриватБанке. Поэтому все операции, которые я проводила в тот день, в банке снова осуществили", – отметила потерпевшая.

Она добавила, что сбой в системе до сих пор продолжается:

"Я уверена, что не одна попала в эту "ловушку" ПриватБанка. Любой бы на моем месте сразу же подумал, что это мошенники", – подчеркнула Ирина.

В отделении банка ей сообщили, что в течении трех дней снятые деньги должны вернуть и карту можно спокойно разблокировать.

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Скриншот

Скриншот

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В пресс-службе ПриватБанка OBOZREVATEL прокомментировали ситуацию:

"13 и 14 сентября в системе работы ПриватБанка были массовые трудности. Данный клиент осуществлял покупки и попытки снятия денежных средств через терминал. В тот день операции прошли, но не списались со счетов. Поэтому только 17 сентября с карты клиента были списаны потраченные суммы", – объяснили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд в Гааге взялся за дело ПриватБанка в Крыму.

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