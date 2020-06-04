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4 июня • обновлено в 07:14
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София Ковнир
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Ливни с грозами: синоптики огорчили прогнозом погоды в Днепре

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В четверг, 4 июня, Днепр будет заливать дождями.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха днем не поднимется выше отметки +18 +20 градусов, ночью похолодает до +7 +9. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине 4 июня

Прогноз погоды в Украине 4 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ощутимое потепление начнется в Украине только с 5 июня. Именно начиная с пятницы, летняя погода вернется почти во все регионы Украины.

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Автор
София Ковнир
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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