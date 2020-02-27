Ливни и порывы ветра: синоптики объявили штормовое предупреждение в Днепре

В четверг, 27 февраля, в Днепре и области ожидается ухудшение погодных условий.

В городе прогнозируют порывы ветра и дожди. Спасатели объявили I (желтый) уровень опасности, сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Так, 27 февраля синоптики обещают переменную облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью 1-6 градусов, днем ​​12-17 тепла. По городу ночью 3-5 градусов, днем ​​14-16 тепла.

Погода в Украине 27 февраля

В пятницу, 28 февраля, также будет облачно. Ночью повсеместно умеренный, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов, днем ​​5-10 тепла.

Погода в Украине 28 февраля

29 февраля ночью местами небольшой, днем ​​повсеместно умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, днем ​​2-7 градусов тепла.

Погода в Украине 29 февраля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украину в четверг, 27 февраля, ворвется новый атмосферный фронт, который принесет влажную погоду с дождями и мокрым снегом.

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