Ливни и похолодание: синоптики огорчили прогнозом погоды в Днепре

В четверг, 28 мая, Днепр продолжит заливать дождями.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ливень не будет прекращаться днем и ночью.
Температура воздуха днем не поднимется выше отметки +21 +23 градусов, ночью похолодает до +9 +11. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Погода в Украине 28 мая
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.
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