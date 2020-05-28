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28 мая • обновлено в 07:26
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Карина Бондаренко
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Ливни и похолодание: синоптики огорчили прогнозом погоды в Днепре

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В четверг, 28 мая, Днепр продолжит заливать дождями.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ливень не будет прекращаться днем и ночью.

Температура воздуха днем не поднимется выше отметки +21 +23 градусов, ночью похолодает до +9 +11. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Погода в Украине 28 мая

Погода в Украине 28 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Теги
Укргидрометцентр погода
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