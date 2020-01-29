Лежали на полу в "АТБ": в Кривом Роге мужчина нашел и вернул 10 тысяч долларов

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина нашел на полу супермаркета конверт, в котором было 10 тысяч долларов, и вернул владельцу.

Как рассказал Игорь Ефремов, мимо неизвестного конверта на выходе из магазина прошли около пяти человек, один из них даже наступил на него. Мужчина обратил внимание на банковскую печать сверху, поднял, развернул и обнаружил деньги, передает Рудана (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге мужчина нашел и вернул 10 тысяч долларов Рудана

Затем мужчина подошел к охраннику супермаркета и попросил записать свой номер телефона на случай, если вернется владелец находки. Ефремов отправился домой, а уже через час ему в панике позвонил тот, кто потерял конверт. Они договорились о встрече в полиции.

"Парень был очень расстроен, все пересчитал. Он меня поблагодарил, работники полиции тоже были в шоке. Говорят, не каждый день случаются такие ситуации. Парень рассказал, что заехал в магазин за шоколадкой. А я пошутил, что она ему дорого бы обошлась с такой потерей, но ему было не до шуток. Я решил отдать деньги, потому что это большая потеря для человека. Для меня - временная радость или покупка, а для человека - горе. Мне неизвестно, куда эти деньги должны были пойти", – рассказал Игорь Ефремов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 29 января, на Криворожском шоссе под Днепром произошло сразу три ДТП, где столкнулись семь автомобилей.

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