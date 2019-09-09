Лето возвращается? Синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В Днепре 9 сентября объявили штормовое предупреждение.

На территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды NewsProm

9 и 10 сентября синоптики прогнозируют небольшую облачность. Дни пройдут без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 10-15 градусов, а днем поднимется до 24-29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторая неделя сентября обещает быть теплой. В некоторых областях Украины пройдут дожди, но в целом будет преобладать сухая и комфортная погода, присущая классическому "бабьему лету".

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