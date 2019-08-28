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Лето отступает: прогноз погоды в Днепре на 29 и 30 августа

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В Днепре с 28 августа по 2 сентября объявили предупреждение о пожарной опасности.

Так, на территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Новости
Жара не спадет: прогноз погоды в Украине на 28 августа от ObozTV

Погода

Погода

Укринформ

Прогноз погоды от синоптиков:

29 и 30 августа день пройдет без осадков, но с небольшой облачностью. Ветер синоптики прогнозируют восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью значительно опустится до 9-14 градусов, а днем поднимется до 22-27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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