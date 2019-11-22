Ледяной шторм: прогноз погоды в Днепре на 22 ноября

В Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В городе и области порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре ОТВ

Пятница, 22 ноября, пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Ветер восточный, ночью – 7-12 м/с, днем – порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит -6...-11 градусов мороза, днем – от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. По городу ночью температура опустится до -4...-9 градусов мороза, а днем поднимется до 0 градусов.

Карта

Отметим, что в связи с резким похолодание, на дорогах образовался гололед. Так, скорость движения маршрутных автобусов упала на 15-20%.

Кроме этого, на некоторых маршрутах наблюдается недовыпуск до 5-8% подвижного состава, в связи с этим также могут наблюдаться некоторые задержки в работе транспорта. К середине дня ситуация будет исправлена, и в вечерний пик выпуск будет 100%.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год средняя температура воздуха в Украине может вырасти на 1,4 градуса. На востоке Украины рост температуры может составить 1,5 градуса.

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